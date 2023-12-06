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19:57, 6 декабря 2023Бывший СССР

Глава ЛНР прокомментировал подрыв машины с депутатом Олегом Поповым

Глава ЛНР Пасечник: депутат Попов был желанной мишенью для украинских силовиков
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) третьего созыва Олег Попов был желанной мишенью для украинских силовиков. Так глава ЛНР Леонид Пасечник прокомментировал в своем Telegram-канале новость о подрыве машины, внутри которой находился Попов.

По его словам, в настоящий момент следователи и криминалисты работают над установлением обстоятельств произошедшего. Следственный комитет России уже возбудил по данному факту уголовное дело.

«Первое покушение Олег Николаевич пережил 20 сентября 2022 года. Тогда заказчиком выступила СБУ, но попытка не удалась: исполнитель был задержан в ходе операции наших спецслужб. Сегодняшний взрыв стал роковым…», — написал глава региона.

Кроме того, Пасечник напомнил, что Попов встал на защиту Луганска с первых дней существования народной республики. Он также принес соболезнования родным и близким депутата.

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      Александр Курбатов
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