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12:32, 6 декабря 2023Культура

Моргенштерна оштрафуют за рекламу помощи в получении военного билета

Моргенштерн рекламировал помощь в получении военного билета без маркировки

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российскому рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр иноагентов) грозит штраф в размере 300 тысяч рублей за отсутствие плашек иностранного агента на постах в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что артист сделал восемь публикаций без маркировок иноагента, одна из которых содержала предложение о юридической помощи в получении военного билета «на законных основаниях».

Позже рэпер сопроводил рекламные посты необходимыми плашками, однако, по данным издания, Роскомнадзор продолжает проверку по факту административного правонарушения в отношении исполнителя.

Ранее Моргенштерну пригрозили новым штрафом за нарушение правил деятельности иностранного агента.

В ноябре его директор Владимир Шавкулидзе высказался о возможности рэпера выступить на территории России в новогодний период.

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      Анастасия Астахова
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