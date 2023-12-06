На Украине сообщили о шестой атаке на прифронтовую ТЭС

ДТЭК: ВС России нанесли удар по прифронтовой ТЭС в шестой раз за полтора месяца

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по прифронтовой теплоэлектростанции (ТЭС) в шестой раз за полтора месяца. Об очередной атаке на объект сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в Telegram.

На предприятии повреждено оборудование, и энергетики приступили к ликвидации последствий. Сообщается, что в одном из населенных пунктов вблизи ТЭС пропало отопление.

Ранее во Львовской области объект инфраструктуры был атакован тремя беспилотниками.

4 декабря глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин рассказал, что в Херсоне было повреждено административное здание, научно-исследовательское учреждение и инженерное сооружение.