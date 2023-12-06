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13:30, 6 декабря 2023Мир

Песков прокомментировал сообщения о призывах Милли «резать глотки русским»

Песков заявил, что не слышал о призыве генерала Милли «резать глотки русским»

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел сообщение в американской газете The Washington Post, где утверждается о призывах бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли «резать глотки русским». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не видел таких заявлений», — прокомментировал Песков.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что во время военных учений в немецком Висбадене в 2022 году генерал Марк Милли призывал украинских спецназовцев «резать глотки русским». По данным издания, так генерал армии США хотел «вдохновить» спецназовцев на проведение операций в районах, контролируемых Россией.

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      Максим Габриелян
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