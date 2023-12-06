Посадивший в поле самолет пилот рассказал про призывы руководства к увольнению

«360»: посадивший в поле самолет пилот сообщил, что его попросили уволиться

Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» попросило пилотов, посадивших 12 сентября самолет в поле под Новосибирском, написать заявления на увольнение по собственному желанию. Об этом в беседе с «360» рассказал второй пилот воздушного судна Эдуард Семенов.

По словам мужчины, членам экипажа сообщили, что «так будет лучше», хотя расследование инцидента все еще продолжается. «Я считаю, что мы, может быть, где-то и допустили ошибки, но в такой ситуации надо собраться, не пасть духом, — добавил он. — Мы выбрали площадку и выполнили посадку, собрались».

Семенов отметил, что не каждый так сделает. «Спасли человеческие жизни, самолет, — пояснил он. — В истории авиации таких случаев по пальцам сосчитать можно. Такой случай, как наш, один».

При этом, как заметил сотрудник перевозчика, многие говорят, что им просто повезло. «Но везение — дело вторичное, им надо уметь воспользоваться, — подчеркнул он. — Наш самолет не сам садился».

Пилот заявил, что времени на раздумья по поводу увольнения ему и командиру воздушного судна никто не давал. Однако мужчина пока не стал писать заявление. Более того, Семенов признался, что сталкивается с таким впервые, поэтому пока не знает, что будет дальше.

Ранее в декабре супруга второго пилота «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова попросила президента России Владимира Путина не наказывать мужа. Россиянка отметила, что члены летного экипажа совершили невозможное.