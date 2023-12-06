Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:15, 6 декабря 2023Путешествия

Посадивший в поле самолет пилот рассказал про призывы руководства к увольнению

«360»: посадивший в поле самолет пилот сообщил, что его попросили уволиться

Фото: МЧС России / ТАСС

Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» попросило пилотов, посадивших 12 сентября самолет в поле под Новосибирском, написать заявления на увольнение по собственному желанию. Об этом в беседе с «360» рассказал второй пилот воздушного судна Эдуард Семенов.

По словам мужчины, членам экипажа сообщили, что «так будет лучше», хотя расследование инцидента все еще продолжается. «Я считаю, что мы, может быть, где-то и допустили ошибки, но в такой ситуации надо собраться, не пасть духом, — добавил он. — Мы выбрали площадку и выполнили посадку, собрались».

Материалы по теме:
Огненный след Появились новые версии катастрофы SSJ-100 в Шереметьево. Виновных будет много
Огненный следПоявились новые версии катастрофы SSJ-100 в Шереметьево. Виновных будет много
8 мая 2019
Движение вниз Почему разбился самолет в Подмосковье
Движение внизПочему разбился самолет в Подмосковье
12 февраля 2018

Семенов отметил, что не каждый так сделает. «Спасли человеческие жизни, самолет, — пояснил он. — В истории авиации таких случаев по пальцам сосчитать можно. Такой случай, как наш, один».

При этом, как заметил сотрудник перевозчика, многие говорят, что им просто повезло. «Но везение — дело вторичное, им надо уметь воспользоваться, — подчеркнул он. — Наш самолет не сам садился».

Пилот заявил, что времени на раздумья по поводу увольнения ему и командиру воздушного судна никто не давал. Однако мужчина пока не стал писать заявление. Более того, Семенов признался, что сталкивается с таким впервые, поэтому пока не знает, что будет дальше.

Ранее в декабре супруга второго пилота «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова попросила президента России Владимира Путина не наказывать мужа. Россиянка отметила, что члены летного экипажа совершили невозможное.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Adidas и Reebok вернутся в Россию под новым названием. Где и когда откроются первые магазины с товарами брендов?

      Италия решила выйти из китайской программы «Один пояс — один путь»

      Россиянам назвали способ грамотно рассчитать бюджет при ремонте квартиры

      Суд продлил домашний арест обвиняемому в госизмене ученому РАН Звегинцеву

      В российском городе мать с двумя детьми пропали по дороге в школу

      Новак заявил о расширении связей России и ОАЭ в энергетике

      Следователи занялись стрельбой по российским полицейским под Рязанью

      Захарова обвинила Запад в обмане народа Армении

      Раскрыты предпочтения россиян при покупке автомобилей зимой

      Женщин предупредили об опасности одной популярной предновогодней привычки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости