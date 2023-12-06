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18:40, 6 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали способы не переедать за новогодним столом

Фото: Helena Lopes / Unsplash

Главная ошибка, которую совершают многие в новогоднюю ночь, — отказ от еды в течение дня в ожидании праздничного застолья, рассказала нутрициолог Дарья Русанова. В комментарии «Известиям» специалистка назвала такое поведение главной причиной переедания за новогодним столом, и назвала способы избежать его.

По словам Русановой, можно научиться не переедать, если распознавать сигналы организма о насыщении. Она отметила, что, когда человек съедает достаточно пищи, его может клонить в сон из-за прилива крови к органам пищеварения.

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Кроме того, когда человек насыщается движения руками с вилкой и ножом замедляются. «Вкус еды также является показателем, заверила Русанова. — Если вкус еды притупляется, пора прекращать есть».

Если появилось желание расстегнуть пуговицу на одежде или начало клонить в сон, это значит, что вы уже переели, остановиться надо было раньше

Дарья Русанованутрициолог

Русанова посоветовала тем, кто съел лишнее, отказаться от дальнейшего употребления алкоголя, так как он стимулирует аппетит. При излишнем насыщении следует отправиться на получасовую прогулку, чтобы помочь организму быстрее переварить пищу, подытожила она.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин назвал детское шампанское ядом для некоторых людей. Он посоветовал не употреблять его диабетикам и тем, у кого есть заболевания ЖКТ.

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      Алиса Дмитриева
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