Российские пенсионерки подрались и отправили в нокаут правнука

Shot: две орловские пенсионерки подрались и нокаутировали четырехмесячного внука

Две пенсионерки подрались и отправили в нокаут четырехмесячного правнука в Мценске Орловской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, 73-летнюю россиянку попросили присмотреть за ребенком. Женщина взяла мальчика и отправилась в гости к своей 68-летней сестре.

Там женщины решили выпить за здоровье малыша. Во время посиделки между ними возникла ссора, которая вскоре переросла в потасовку. Прабабушка отметила, что родственница первая набросилась на нее с кулаками и атаковала мальчика.

Пострадавшего ребенка доставили в реанимационное отделение детской больницы в Орле. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, у младенца огромный синяк под глазом.

С обеими пенсионерками начали общаться сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Павловском парке под Петербургом пьяный 57-летний мужчина избил 69-летнюю женщину за отказ с ним познакомиться. Очевидцы рассказали о происшествии работникам парка, и те вызвали наряд Росгвардии. Хулигана задержали, а пожилой россиянке оказали медицинскую помощь.