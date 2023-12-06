Назван самый популярный смартфон

Canalys: iPhone 14 оказался самым популярным смартфоном в третьем квартале

Специалисты Canalys назвали самые популярные модели смартфонов по продажам в мире. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Анализируя поставки устройств, авторы отчета заявили, что самым востребованным смартфоном в мире стал iPhone 14. Вышедшая осенью 2022 года модель удерживала лидерство на рынке начиная с первого квартала 2023 года. На второй позиции расположился iPhone 14 Pro Max, на третьей — iPhone 14 Pro.

В топ-5 также вошли iPhone 13, представленный в 2021 году, и Samsung Galaxy A14. В первую десятке оказались Samsung Galaxy A14 5G, Samsung Galaxy A54, Samsung Galaxy A04e, Xiaomi Redmi 12C и Samsung Galaxy A34.

Лидером на мировом рынке смартфонов осталась Samsung, которая получила долю 20 процентов. Ниже расположились Apple — 17 процентов, Xiaomi — 14 процентов. В первую пятерку попали Oppo и Transsion, обе получили по девять процентов.

Рынок смартфонов в третьем квартале года снизился на один процент. По словам аналитиков Canalys, ситуация в индустрии в преддверии праздников и сезона продаж стабилизировалась.

В конце ноября специалисты фирмы Canalys предсказали восстановление рынка смартфонов. Аналитики полагают, что в 2024 году рынок вырастет.