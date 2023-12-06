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18:20, 6 декабря 2023Россия

Совфед 7 декабря обсудит вопрос о дате президентских выборов

Совет Федерации 7 декабря обсудит вопрос о дате выборов президента России

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Совет Федерации 7 декабря обсудит вопрос о дате выборов президента России. Соответствующий вопрос включен в повестку заседания, которая расположена на сайте Совфеда.

В распоряжении РИА Новости появился текст проекта постановления о назначении выборов президента. «Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — цитирует документ агентство.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас завяил, что выборы президента России могут состояться 17 марта.

Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Президент России Владимир Путин еще не объявлял о своем участии в грядущих выборах. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, решение о выдвижении своей кандидатуры глава государства еще не принял. При этом Путин подчеркивал, что примет решение об этом не раньше конца 2023 года.

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      Никита Абрамов
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