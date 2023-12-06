Спортивный комментатор оценила дебют Валиевой в качестве ведущей

Чен высказала претензии людям, готовившим Валиеву к дебюту в качестве ведущей

Чемпионка мира по легкой атлетике и спортивный комментатор Иоланда Чен оценила дебют российской фигуристки Камилы Валиевой в качестве ведущей премии «Новая песня года». Об этом сообщает Sport24.

По словам журналистки, к Валиевой не может быть претензий, так как ее работа не говорить, а красиво шевелить ногами по льду. «А что по поводу тех людей, которые выпустили ее неподготовленной? У меня претензия к ним», — заявила Чен.

Бывшая легкоатлетка также оценила решение Валиевой участвовать в подобных проектах. «Она же не будет до 40 лет кататься. Если была бы Олимпиада через два года, она бы не выходила из зала. Она понимает, что, к сожалению, дверь туда закрыта и ищет новую — это нормально», — отметила Чен.

Валиева является фигуранткой допингового расследования. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата. Окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.