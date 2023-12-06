В США раскрыли судьбу пропавшего экс-главы МИД Китая

Politico: экс-глава МИД КНР Цинь Ган покончил с собой или умер от пыток

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, отправленный в отставку в июле 2023 года и не появлявшийся на публике несколько месяцев, покончил с собой или умер от пыток. Об этом сообщает Politico со ссылкой на приближенные к высшим должностным лицам КНР источники.

Отмечается, что после его исчезновения появились слухи о его романе с репортером китайской телекомпании Phoenix TV Фу Сяотянь, которая якобы родила от него сына, получившего гражданство США.

Кроме того, она училась в Кембриджском университете и впервые встретила Цинь Гана более десяти лет назад, когда он был советником посольства КНР в Великобритании. В 2016 году университет назвал сад в ее честь в благодарность за «серию очень щедрых подарков», общая сумма которых, как сообщается, составила не менее 250 тысяч фунтов стерлингов.

По данным источников газеты, Цинь Ган пропал после того, как 25 июня встретился с замглавы МИД России Андреем Руденко, однако российский дипломат посетил Пекин, чтобы сообщить председателю КНР Си Цзиньпину, что его министр иностранных дел и несколько высших офицеров китайской армии были скомпрометированы западными спецслужбами.

25 июля Цинь Ган был снят с должности главы китайского внешнеполитического ведомства. На этом посту его сменил Ван И.