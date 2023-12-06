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19:17, 6 декабря 2023Моя страна

Улицы Нижнего Новгорода украсят светодинамической иллюминацией

Нижний Новгород к Новому году украсят светодинамической иллюминацией

Фото: Юрий Баринов / РИА Новости

К празднованию Нового года и Рождества Христова в Нижнем Новгороде улицы украсят светодинамической иллюминацией. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на городской департамент градостроительного развития и архитектуры.

Так, как праздникам в каждом районе города отремонтируют и разместят более трех тысяч элементов. В Нижнем Новгороде в общей сложности появятся более 200 световых перетяжек, 1700 консолей, а также около тысячи подвесных элементов. Иллюминацией украсят улицы Максима Горького, Большую Покровскую, Родионова и многих других.

Ранее сообщалось, что для жителей и гостей Новосибирска в Центральном парке начал работать каток. В первый день работы на его территории прошел обучающий мастер-класс для всех желающих.

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