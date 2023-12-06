В Германии отреагировали на разговор вице-канцлера с Вованом и Лексусом

В Минэкономики ФРГ назвали нарезкой разговор пранкеров с вице-канцлером Хабеком

Министерство экономики ФРГ отреагировало на разговор вице-канцлера, главы ведомства Роберта Хабека с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Как сообщает «BILD на русском», власти подтвердили факт беседы.

Немецкие чиновники рассказали, что звонивший представился дипломатом, представляющим Африканский союз. В министерстве также отметили, что Хабек не раскрыл никаких конфиденциальных данных.

Также власти Германии назвали опубликованную запись разговора нарезкой. «Вопросы и ответы подделаны и не сочетаются друг с другом ни по тону и акцентам собеседников, ни по содержанию», — говорится в заявлении.

5 декабря Вован и Лексус опубликовали запись разговора с Хабеком. В ходе беседы политик заявил, что президент России Владимир Путин хочет взять в заложники весь мир, не участвуя в зерновой сделке и тем самым создавая проблемы для многих стран. Он также призвал Африку выступить против России и Китая.