Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:51, 6 декабря 2023Интернет и СМИ

В Германии отреагировали на разговор вице-канцлера с Вованом и Лексусом

В Минэкономики ФРГ назвали нарезкой разговор пранкеров с вице-канцлером Хабеком
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министерство экономики ФРГ отреагировало на разговор вице-канцлера, главы ведомства Роберта Хабека с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Как сообщает «BILD на русском», власти подтвердили факт беседы.

Немецкие чиновники рассказали, что звонивший представился дипломатом, представляющим Африканский союз. В министерстве также отметили, что Хабек не раскрыл никаких конфиденциальных данных.

Также власти Германии назвали опубликованную запись разговора нарезкой. «Вопросы и ответы подделаны и не сочетаются друг с другом ни по тону и акцентам собеседников, ни по содержанию», — говорится в заявлении.

5 декабря Вован и Лексус опубликовали запись разговора с Хабеком. В ходе беседы политик заявил, что президент России Владимир Путин хочет взять в заложники весь мир, не участвуя в зерновой сделке и тем самым создавая проблемы для многих стран. Он также призвал Африку выступить против России и Китая.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в президентский дворец в ОАЭ. Его сопровождали истребители, а встречали триколором в небе и залпами пушек

      В России затонули сотни кораблей

      Песков ответил на заявления США о возможном обмене Уилана и Гершковича

      Россиянам назвали условие получения бесплатных виз на Шри-Ланке

      Минюст предложил расширить ограничения для должников по алиментам

      Volkswagen озвучил итоги аудита по вопросу принудительного труда в Китае

      Москвичам спрогнозировали зиму с резкими перепадами температуры

      Россиянин отправил откровенное фото женщине и попал под следствие

      В России 14-летняя девочка расхотела учиться и сбежала за сотни километров замуж

      Сопровождение борта Путина истребителями Су-35С показали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости