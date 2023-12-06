В Госдуме уточнили одно положение поправок о службе призывников в ФСБ

Депутат Госдумы Хинштейн: призывникам могут разрешить службу в Погранслужбе ФСБ

Поправки о службе срочников в ФСБ в случае их принятия будут распространяться только на Пограничную службу. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее в России захотели разрешить призывникам проходить службу в органах ФСБ.

Федеральная пограничная служба (ФПС) существовала в России до 2003 года. Сейчас погранслужба входит в структуру ФСБ, которой были переданы полномочия ФПС. В частности, в законодательстве закреплена пограничная деятельность ФСБ, которая заключается в защите и охране государственной границы.

Ранее Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в армии. Речь идет о тех россиянах, кто встает на воинский учет, призывается на военную службу или на военные сборы, заключает контракты с ведомством, а также поступает в мобилизационный людской резерв.