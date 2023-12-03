Минобороны захотело изменить требования к состоянию здоровья для службы. С какими болезнями не берут в армию?

Минобороны России решило изменить требования к состоянию здоровья призывников

Министерство обороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в армии. Проект документа о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о тех, кто встает на воинский учет, призывается на военную службу или на военные сборы, заключает контракты с ведомством, а также поступает в мобилизационный людской резерв.

«Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции», — говорится в обосновании документа.

С какими болезнями не берут в армию?

На медкомиссии для службы в Вооруженных силах отсеивают призывников, у которых есть инвалидность, злокачественные образования, врожденный сифилис, бронхиальная астма, сахарный диабет любого типа, диагностирована ВИЧ-инфекция и другие серьезные заболевания.

Решение о том, годен гражданин к службе или нет, принимается по итогам военно-врачебной комиссии (ВВК), в состав которой входят терапевт, хирург, невролог, психиатр, окулист, оториноларинголог и стоматолог. При необходимости могут привлечь и других специалистов. В некоторых случаях призывника могут отправить на обследование в специализированное медицинское учреждение.

При своем решении медкомиссия опирается на актуальное «расписание болезней», в котором перечисляются заболевания, препятствующие призыву на службу или позволяющие россиянам проходить службу с ограничениями. Всего в этом перечне около двух тысяч болезней.

У каждого четвертого призывника нашли противопоказания для службы

Ранее главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко рассказал, что почти у каждого четвертого призывника в стране есть противопоказания для службы в армии. По его словам, самые распространенные причины, по которым молодых россиян признают ограниченно годными, — болезни костно-мышечной системы (сколиоз и плоскостопие), системы кровообращения (нарушение сердечного ритма и врожденные пороки сердца) и нервной системы. Также возросла доля молодых людей, которым противопоказана служба в армия из-за слабого зрения.

В 2021 году в России повысили требования к состоянию здоровья призывников. Тогда речь шла о людях, имеющих риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулеза. Речь шла о внутренних рекомендациях для сотрудников военкоматов тщательнее выявлять потенциально больных призывников. «18-летние парни, которые, может быть, никогда не занимались спортом, попадают в армию, где должны пробегать по 10 километров — тут-то у них и выявляются все нарушения и заболевания», — объяснил он.