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23:57, 6 декабря 2023Мир

В Кремле заявили о затягивании конфликта на Украине из-за Запада

Песков: финансирование Украины продлевает конфликт, Запад хочет его закончить

Фото: Sputnik / Artem Geodakyan / Pool / Reuters

Западные страны выступают за скорейшее завершение конфликта на Украине, однако сами продлевают его, оказывая финансовую помощь Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он также заявил о невозможности победить Россию на поле боя.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 175 миллионов долларов. В него включены, в частности, боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии, а также противорадарные авиационные ракеты HARM.

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      Марина Совина
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