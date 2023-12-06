В Кремле заявили о затягивании конфликта на Украине из-за Запада

Песков: финансирование Украины продлевает конфликт, Запад хочет его закончить

Западные страны выступают за скорейшее завершение конфликта на Украине, однако сами продлевают его, оказывая финансовую помощь Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он также заявил о невозможности победить Россию на поле боя.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 175 миллионов долларов. В него включены, в частности, боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии, а также противорадарные авиационные ракеты HARM.