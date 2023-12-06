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19:17, 6 декабря 2023Моя страна

В российском городе стартовал чемпионат по армейскому рукопашному бою

В Гусеве открылся чемпионат по армейскому рукопашному бою

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В городе Гусев Калининградской области стартовал чемпионат по армейскому рукопашному бою, в котором принимают участие более 50 военнослужащих. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

В составе команд — спортсмены в семи весовых категориях. Продолжительность каждого боя составляет три минуты. Все участники выступают в специальной экипировке.

Соревнования проводятся по олимпийской системе, согласно которой участники выбывают после первого поражения.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске состоялся чемпионат и первенства области по всестилевому каратэ. Всего в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов в возрасте от шести лет и старше.

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      Алиса Удовик
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