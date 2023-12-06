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12:46, 6 декабря 2023Наука и техника

В США оценили применение российских Су-35С в ходе СВО

TNI: российский истребитель Су-35С превзошел все самолеты Киева
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба ПАО «ОАК» / ТАСС

Российский истребитель поколения 4++ Су-35С, который применяют в ходе специальной военной операции (СВО), превосходит все самолеты Киева. Возможности российского истребителя оценил обозреватель Харрисон Касс в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Превосходство Су-35С по сравнению с украинскими самолетами является одной из причин, по которой украинцы подталкивают своих западных союзников к приобретению западных истребителей, таких как F-16», — пишет автор.

Он отметил, что Су-35С одержали минимум семь воздушных побед над украинскими истребителями, а также одну — над вертолетом Ми-14.

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Су-35С получил радиолокационную станцию Н035 «Ирбис» с дальностью обнаружения воздушных целей до 400 километров. Станция позволяет одновременно отслеживать до 30 воздушных целей и обстреливать восемь целей.

Касс добавил, что сейчас Россия не является основным конкурентом США в аэрокосмической отрасли, но парк российских истребителей может «заставить Америку задуматься».

Ранее в декабре бывший высокопоставленный украинский чиновник рассказал The Washington Post, что украинские МиГ-29 не могут догнать и первыми обнаружить Су-35С.

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      Даниил Иринин
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