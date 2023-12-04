WP: используемые ВСУ МиГ-29 не могут обнаружить и догнать российские Су-35

Истребители МиГ-29, которые используют Воздушные силы ВСУ, не могут догнать и первыми обнаружить Су-35С поколения 4++ Воздушно-космических сил (ВКС) России. На превосходство российских самолетов бывший высокопоставленный украинский чиновник пожаловался газете The Washington Post (WP).

«Представьте МиГ и Су-35 в небе. Мы их не видим, а они нас видят. Мы не можем догнать их, а они могут догнать нас», — сказал собеседник издания.

По его словам, именно поэтому Киев хочет получить от Запада американские истребители F-16. Как пишет издание, МиГ-29 может обнаружить цель на расстоянии около 64 километров и поразить ее на расстоянии 32 километров.

Российский Су-35С оснащен радиолокационной станцией (РЛС) Н035 «Ирбис», способной сопровождать до 30 воздушных или четыре наземные цели. РЛС позволяет обнаружить цель с эффективной площадью рассеяния (ЭПР) один квадратный метр на расстоянии до 270 километров на встречных курсах. ЭПР истребителя может составлять 3-12 квадратных метров.

В ноябре стало известно, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации передал ВКС России очередную партию истребителей Су-35.