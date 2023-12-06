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18:14, 6 декабря 2023Бывший СССР

В Вильнюсе подтвердили литовское гражданство детей Абрамовича

Глава МВД Литвы Билотайте подтвердила литовское гражданство детей Абрамовича
Роман Абрамович

Роман Абрамович. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подтвердила, что дети участвовавшего в переговорах России и Украины бизнесмена Романа Абрамовича Аркадий и Анна действительно имеют литовское гражданство. Об этом сообщает телерадиокомпания LRT.

Глава МВД республики заявила, что литовское законодательство не позволяет лишать гражданства людей, которым оно было предоставлено «по происхождению или другим основаниям», добавив, что правительство Литвы уже готовит поправки, чтобы это можно было сделать по соображениям национальной безопасности.

В сентябре сообщалось, что Роман Абрамович приобрел особняк на севере Стамбула за 18 миллионов долларов. В ноябре бизнесмена также заметили в Москве.

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      Алевтина Запольская
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