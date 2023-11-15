Участвовавшего в переговорах России и Украины олигарха заметили в Москве

«Царьград»: участвовавшего в переговорах с Украиной Абрамовича заметили в Москве

Олигарха Романа Абрамовича, участвовавшего в переговорах России и Украины, заметили в Москве. Об этом сообщил «Царьграду» собственный источник.

Как утверждает собеседник канала, бизнесмена и бывшего главу Чукотки видели в коридорах администрации президента. «Был замечен товарищ Абрамович. Вполне упитан и доволен», — заявил источник.

По сведениям «Царьграда», до этого Абрамович побывал в Турции. Его поездка совпала с визитом в Анкару государственного секретаря США Энтони Блинкена.

В сентябре стало известно, что олигарх купил особняк на севере Стамбула за 18 миллионов долларов.

В начале 2023 года выяснилось, что Абрамовича попросили подключиться к российско-украинским переговорам представители офиса Владимира Зеленского в Киеве.

В марте 2022-го представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что Абрамович не является членом российской делегации на переговорах в Стамбуле. При этом бизнесмен был задействован в контактах между Россией и Украиной по решению обеих сторон, добавил он. Как говорил тогда пресс-секретарь президента России, присутствие Абрамовича на переговорах в Турции устроило Москву и Киев.