Во Владикавказе пройдет фестиваль «Вахтангов. Путь домой»

Во Владикавказе в июле 2024 года состоится фестиваль «Вахтангов. Путь домой»

Во Владикавказе впервые пройдет фестиваль «Вахтангов. Путь домой». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Театра имени Е. Вахтангова.

Мероприятие состоится в июле 2024 года и будет посвящен юбилею Северной Осетии. «Сейчас мы начинаем переговоры с театрами и обсуждение технических райдеров, — говорится в сообщении. — Рассчитываем, что будем готовы представить программу Фестиваля Правительству РСО–Алания и опубликовать названия спектаклей в 20-х числах декабря».

Более того, отмечается, что мероприятие будет проходить не только на сценических площадках, но и на улицах города. В рамках фестиваля будет проводиться вручение премий за выдающиеся достижения в развитии культуры, социальной сферы и сферы креативных индустрий республики.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии в рамках Года осетинской «Нартиады» состоится международный фольклорный фестиваль «Арфæ». В мероприятие примут участие творческие коллективы из регионов СКФО, Южной Осетии и Абхазии.