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12:28, 7 декабря 2023Россия

20 учеников покрылись сыпью после обработки рук антисептиком в школе в Москве

Mash: 20 второклассников покрылись сыпью после обработки рук в школе в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На северо-западе Москвы в районе Северное Тушино 20 второклассников покрылись сыпью после обработки рук антисептиком в школе №1286. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Кроме того, как утверждает издание, пострадавшие ученики пожаловались на сильную головную боль и кашель.

Предположительно, санитайзер с ароматом Bubble Gum принес в учебное учреждение один из второклассников. Мальчик дал попробовать средство одноклассникам.

Как выяснил Mash, сейчас класс проветривают, детей начали осматривать медики.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске два подростка попали в больницу, покурив электронную сигарету в туалете школы.

Обратив внимание на состояние школьников, скорую им вызвали родители других учеников.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

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      Анна Щербакова
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