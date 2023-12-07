20 учеников покрылись сыпью после обработки рук антисептиком в школе в Москве
На северо-западе Москвы в районе Северное Тушино 20 второклассников покрылись сыпью после обработки рук антисептиком в школе №1286. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Кроме того, как утверждает издание, пострадавшие ученики пожаловались на сильную головную боль и кашель.
Предположительно, санитайзер с ароматом Bubble Gum принес в учебное учреждение один из второклассников. Мальчик дал попробовать средство одноклассникам.
Как выяснил Mash, сейчас класс проветривают, детей начали осматривать медики.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске два подростка попали в больницу, покурив электронную сигарету в туалете школы.
Обратив внимание на состояние школьников, скорую им вызвали родители других учеников.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.