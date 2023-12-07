Автор закона об авторизации на интернет-ресурсах объяснил одно его положение

Депутат Горелкин: иностранную почту можно использовать при авторизации как логин

Россияне могут использовать иностранную электронную почту в системе авторизации в качестве логина. Об этом сообщил РИА Новости автор вступившего в силу закона — замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Закон о новых правилах авторизации был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце июля и начнет действовать 1 декабря..

Теперь пользователи могут авторизоваться по номеру телефона, через портал "Госуслуги", через биометрию или через Российскую систему авторизации, напомнил депутат. Изменения в законодательстве были вызваны необходимостью защитить персональные данные на фоне внешних угроз, подчеркнул Горелкин.

Ранее адвокат Илья Весновский в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что исполнение новых норм ляжет на владельцев сайтов. «Предполагается, что таким требованиям отвечают российские соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", интернет-портал Mail.ru и некоторые другие сервисы», — пояснил он. При этом закон исключает возможность авторизации через зарубежные сайты, отметил юрист.