Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:43, 7 декабря 2023Мир

Блинкен объяснил скандальное видео с ним после слов Байдена о Си Цзиньпине

Блинкен объяснил затекшей шеей реакцию на слова Байдена о диктаторе Си Цзиньпине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил усталостью свою реакцию на слова президента Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщает издание Politico.

По его словам, это был «действительно долгий день, очень важный и напряженный разговор с Китаем». «У меня немного затекла шея. Вы знаете, такое случается», — заявил Блинкен.

При этом госсекретарь США признал, что отношения между двумя странами напряженные. «Президент всегда говорит очень ясно, очень прямо, и он говорит от имени всех», — добавил Блинкен.

До этого госсекретарь США уклонился от прямого ответа на вопрос о том, считает ли он председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

Ранее реакция Блинкена на заявление Байдена о Си Цзиньпине привлекла внимание журналистов. «На кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой», — отмечается в описании к видеозаписи.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского обвинили в скорой катастрофе на Украине

      Турция впервые провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты

      В России рассказали о влиянии шторма в Черном море на украинские минные поля

      Власти Норвегии ужесточат правила для украинских беженцев

      Власти Молдавии выразили уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС

      В США отказались обещать Украине дальнейшую помощь Вашингтона

      Дипломат прокомментировала гибель россиянина в Газе

      Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными

      Шлеменко назвал любимые напитки на Новый год

      Блинкен объяснил скандальное видео с ним после слов Байдена о Си Цзиньпине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости