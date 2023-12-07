Блинкен объяснил скандальное видео с ним после слов Байдена о Си Цзиньпине

Блинкен объяснил затекшей шеей реакцию на слова Байдена о диктаторе Си Цзиньпине

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил усталостью свою реакцию на слова президента Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом сообщает издание Politico.

По его словам, это был «действительно долгий день, очень важный и напряженный разговор с Китаем». «У меня немного затекла шея. Вы знаете, такое случается», — заявил Блинкен.

При этом госсекретарь США признал, что отношения между двумя странами напряженные. «Президент всегда говорит очень ясно, очень прямо, и он говорит от имени всех», — добавил Блинкен.

До этого госсекретарь США уклонился от прямого ответа на вопрос о том, считает ли он председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

Ранее реакция Блинкена на заявление Байдена о Си Цзиньпине привлекла внимание журналистов. «На кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой», — отмечается в описании к видеозаписи.