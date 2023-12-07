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21:21, 7 декабря 2023Мир

Британия предупредила о последствиях украинского конфликта для США

Глава МИД Британии Кэмерон: после Украины Путин вернется за добавкой
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Leah Millis / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что боевые действия на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и Соединенным Штатам. Об этом сообщает Sky News.

Глава ведомства призвал сосредоточиться на этом конфликте и помогать Украине. «Мы знаем, как [может быть] с [президентом России Владимиром] Путиным — если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой», — сказал он.

По словам Кэмерона, это достаточно сильный аргумент, который «хорошо заходит».

Ранее Кэмерон заявил, что одобрение Конгрессом США пакета помощи Вооруженным силам Украины придало бы импульс странам Европы последовать их примеру.

7 декабря МИД Китая потребовал от Европейского союза поиска вариантов прекращения огня на Украине. Китайское внешнеполитическое ведомство также призвало ЕС к диалогу с Россией об украинском кризисе и безопасности в Европе.

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      Марина Совина
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