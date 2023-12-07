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20:03, 7 декабря 2023Из жизни

24 бутылки с самым старым виски в мире продали за десятки миллионов рублей

В Великобритании самый старый виски в мире продали за 45 миллионов рублей

Фото: Noam Galai / Getty Images

В Великобритании с молотка ушли 24 бутылки виски, обнаруженного в шотландском замке Блэр. Об этом сообщает Daily Mail.

Первоначально устроители аукциона рассчитывали, что каждую бутылку виски, который называют самым старым в мире, удастся продать за сумму не менее 10 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей). В действительности часть бутылок купили даже дороже. Одна из бутылок была продана за рекордные 19 тысяч фунтов стерлингов (2,2 миллиона рублей). Средняя цена лотов составила около 16 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей).

В итоге выставленные на торги 24 бутылки старинного напитка распродали за 385 тысяч фунтов стерлингов (около 45 миллионов рублей). Этот виски был изготовлен в начале 1830-х годов. Специалисты подозревают, что его могли перегнать в 1833 году, разлить в 1841-м и перелить в новые бутылки в 1932-м, но подтвердить это очень трудно. Достоверной информации о том, где и как он был изготовлен, нет.

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Сорок бутылок 190-летнего напитка обнаружил в конце 2022 года попечитель замка Блэр в шотландском графстве Пертшир Берти Тротон. Виски под названием Atholl Brose с добавлением меда готовили там многие века. Некоторые эксперты предполагают, что напиток из найденной партии могла пробовать королева Виктория.

Ранее в Великобритании бутылку редчайшего виски Macallan продали за рекордные 2,1 миллиона фунтов стерлингов. Напиток был изготовлен в 1926 году и 60 лет настаивался в дубовой бочке.

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      Никита Савин
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