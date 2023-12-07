Среда обитания
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17:21, 7 декабря 2023Среда обитания

Человечество захотели накормить муравьиными яйцами

Муравьиные яйца предложили использовать в качестве альтернативы мясу

Фото: Unsplash

В ближайшее время в мире могут появиться продукты, созданные на основе муравьиных яиц. Об этом MIR24.TV рассказала нутрициолог Надежда Лимонова.

По ее словам, муравьиные яйца создаются из белковых порошков растительного происхождения. Нутрициолог отметила, что использование животных клеток, выращенных в пробирке, является одним из самых шокирующих направлений в сфере инновационных продуктов. По словам молекулярного биолога Юлии Дробышевой, подобные продукты используют из-за дешевизны — выращенный таким образом белок не требует больших затрат.

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Лимонова рассказала и о других трендах в этой сфере. Так, мясо можно заменить лососем из моркови. Овощ обрабатывается таким образом, чтобы придать моркови текстуру и вкус, напоминающие рыбный. Нутрициолог рассказала и о курице из грибов. В качестве основы для этого блюда используют шиитаке и портобелло. Вышеперечисленные продукты должны удовлетворить потребности в полезных веществах вегетарианцев и веганов.

Ранее сообщалось о российской компании, которая в скором времени собирается выйти на рынок с лапшой из муки, сделанной из сверчков. Также компания производит каши быстрого приготовления, печенье, домашнюю и лагманную лапшу, сыр и снеки.

В КПРФ тем временем попросили не легализовывать в России производство муки и продуктов питания из мух вида черная львинка. По словам депутатов, последствия этого решения могут быть непредсказуемы.

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      Мария Черкасова
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