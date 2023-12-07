Ученые назвали способ приготовить идеальный эспрессо

Matter: добавление воды предотвращает слипание частиц при измельчении зерен кофе

Ученые Университета Орегона назвали способ приготовить идеальный эспрессо, который заключается в том, чтобы добавить к зернам небольшое количество воды перед их измельчением. Результаты исследования опубликованы в журнале Matter.

При измельчении зерен возникают силы трения, которые генерируют статическое электричество. В результате частицы кофе слипаются и прилипают к кофемолке, что влияет на качество напитка. Однако было показано, что кофейные зерна с более высокой внутренней влажностью производят меньше электричества. Слипание также можно предотвратить, добавив к зернам влагу.

Исследователи измерили количество статического электричества, вырабатываемого при измельчении различных кофейных зерен, обжаренных как в коммерческих целях, так и в домашних условиях. Учитывались также такие факторы, как страна происхождения зерен, метод обработки, степень обжарки и содержание влаги. Они также сравнили влияние крупности помола на количество производимого электричество.

Не было никакой связи между статическим электричеством и страной происхождения или методом обработки кофе, но исследователи обнаружили связь между электризацией и содержанием воды, степенью обжарки и размером частиц. Меньше электричества производилось, когда обжарка была светлой, кофе имел более высокое внутреннее содержание влаги, и когда кофе был помолот более грубо.

Уровень влаги не только уменьшает статическое электричество и количество комков и прилипших частиц во время измельчения, но также оказывает влияние на насыщенность напитка и, потенциально, на возможность получения более ярких вкусов, отмечают ученые. Хотя было протестировано только эспрессо, исследователи говорят, что эти преимущества применимы и ко многим другим методам заваривания.