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17:15, 7 декабря 2023Мир

Евродепутат обвинил фон дер Ляйен во втягивании ЕС в конфликт на Украине

Вилимски: глава ЕК фон дер Ляйен все глубже втягивает ЕС в конфликт на Украине
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Marko Djurica / Reuters

Депутат от Австрийской партии свободы (FPÖ) Харальд Вилимски обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в том, что она все глубже втягивает Евросоюз в конфликт на Украине. Его слова приводит ТАСС.

По мнению евродепутата, фон дер Ляйен также требует все больше и больше денег на поддержку Киева от стран ЕС. Кроме этого, Вилимски указал на провал ЕС в миграционном вопросе и инфляцию, которую, по его мнению, подпитывает «Зеленая сделка».

Отмечается, что член FPÖ в Европарламенте таким образом прокомментировал результаты опроса, согласно которому в Австрии наиболее скептически настроены к политике ЕС среди всех стран объединения. Лишь 42 процента австрийцев довольны членством страны в Евросоюзе, а 22 процента негативно оценивают участие Австрии.

В сентябре Харальд Вилимски обратился к Еврокомиссии за разъяснениями относительно слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов в 2024 году провести в стране выборы, но при условии финансовой поддержки Запада.

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      Антон Похиляк
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