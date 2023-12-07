Apple внезапно улучшила старые iPhone обновлением

В iOS 17.2 появилась поддержка более быстрой зарядки для старых iPhone

Компания Apple внезапно добавила во все смартфоны, выпущенные с 2021 года, поддержку более быстрой зарядки. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа изучили журнал iOS 17.2 RC (Release Candidate), в котором обнаружили нововведение. Для смартфонов серии iPhone 13 и iPhone 14 стало доступно обновление до стандарта беспроводной зарядки Qi2. Поддержка протокола Qi2 была доступна в устройствах серии iPhone 15 с момента их выпуска.

С улучшенным стандартом iPhone 13 и iPhone 14 будут заряжаться с помощью беспроводной зарядки мощностью 15 ватт. До обновления девайсы также поддерживали зарядку без проводов мощностью 15 ватт, но только с оригинальными аксессуарами Apple. Например, магнитной зарядкой MagSafe.

Авторы отметили, что стандарт прошлого поколения Qi1 ограничивал мощность передачи энергии вдвое — до 7,5 ватта. Судя по всему, публичный выход iOS 17.2 состоится в ближайшие недели.

Ранее инсайдер Марк Гурман рассказал, что Apple начала готовиться к появлению стандарта связи 6G. При этом недавно в компании прекратили разработку собственного 5G-модема из-за провала в разработке компонента.

