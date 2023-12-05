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17:25, 5 декабря 2023Наука и техника

Apple разработает 6G-модем

Bloomberg: Apple начала нанимать специалистов по изучению стандарта 6G

Фото: Aly Song / Reuters

Специалисты обратили внимание, что компания Apple начала готовиться к появлению стандарта связи 6G. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, в корпорации опубликовали большой список вакансий инженеров по 6G. Также автор рассказал, что Apple запустила разработку модема, который будет поддерживать стандарт связи шестого поколения.

В материале говорится, что американская компания планирует нанять специалистов, чтобы заранее подготовиться к внедрению нового стандарта связи. Это произошло несмотря на то, что недавно Apple прекратила разработку модема 5G из-за многочисленных неудач.

Гурман сообщил, что Apple намерена снизить зависимость от многих поставщиков — в том числе, компании Qualcomm, которая производит модемы для iPhone. «Эти две компании враждуют на протяжении многих лет, и Apple действительно не хочет полагаться на Qualcomm», — заявил журналист. Также модемы чрезвычайно сложны в производстве, поэтому в корпорации начали их разработку заранее.

По информации Гурмана, внедрение стандарта 6G ожидается не раньше 2030 года. Также до сих пор не ясно, насколько он будет быстрее, чем 5G.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что Apple рассматривает возможность запуска банковской карты для пользователей по всему миру. Партнером компании может оказаться банк Chase.

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      Андрей Ставицкий
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