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21:53, 7 декабря 2023Мир

Финляндия назвала срок принятия решения по открытию КПП на границе с Россией

Орпо: Хельсинки примет решение по открытию КПП на границе с РФ до 13 декабря

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Правительство Финляндии планируют принять решение по открытию контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией не позднее 13 декабря. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, передает издание Yle.

По его словам, Хельсинки внимательно следит за развитием ситуации. «Цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни», — отметил глава финского правительства. При этом он не стал намекать на то, каким может быть содержание этого решения.

В настоящее время все пропускные пункты на границе с Россией закрыты по решению финских властей. Такое решение было принято из-за наплыва беженцев. Через границу пропускают только грузовой транспорт.

Ранее замкомандующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен рассказал, что демонтаж заграждений на КПП займет несколько часов. При этом он отметил, что некоторые ограждения останутся на местах на случай повторного закрытия границ при очередном наплыве просителей убежища.

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      Марина Совина
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