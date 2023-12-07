Гайана заявила об исчезновении военного вертолета у границы с Венесуэлой

Минобороны Гайаны заявило о пропаже вертолета Bell 412 на границе с Венесуэлой

Министерство обороны Гайаны заявило, что потеряло связь с военным вертолетом на границе с Венесуэлой. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел близ поселка Арау. На борту находились три члена экипажа и четыре пассажира. Сейчас в районе проводится совместная поисково-спасательная операция армии и частных воздушных операторов.

Ранее издание El Pais сообщило, что президент Венесуэлы Николас Мадуро мобилизует войска и объявляет об аннексии региона Эссекибо — де-факто территории соседней Гайаны.

6 декабря Мадуро объявил спорную с Гайаной территорию Эссекибо «зоной интегральной обороны». Он дал нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, три месяца на уход с Эссекибо. Лидер страны добавил, что открыт для переговоров. «С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства», — отметил политик.