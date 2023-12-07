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10:58, 7 декабря 2023Забота о себе

Иммунолог подсказала простой способ реже болеть зимой

Иммунолог Мачиоки: сезонные овощи помогут укрепить иммунитет и реже болеть

Фото: Genessa Panainte / Unsplash

Чтобы реже болеть зимой, в рацион нужно включить больше сезонных овощей, фруктов и ягод, считает врач-иммунолог Дженна Мачиоки. Простой способ профилактики простуды она подсказала в беседе с изданием iNews.

Специалистка утверждает, что сезонные овощи полезнее, чем те, которые были собраны раньше. По ее словам, этот факт объясняется тем, что растения при сокращении светового дня стараются экономить энергию и направляют питательные вещества в корни. Из-за этого процесса, продолжила врач, поздний урожай содержит больше питательных веществ, которые помогают укрепить иммунитет.

В частности, Мачиоки посоветовала зимой чаще есть тыкву. По ее словам, она богата бета-каротином, который стимулирует работу иммунитета. Также в профилактике простуд, по ее мнению, помогут продукты с высоким содержанием витамина С, например, цитрусовые и квашеная капуста. «В зимний рацион полезно включить грибы, поскольку они насыщены бета-глюканами, поддерживающими иммунную функцию», — подсказала иммунолог.

В заключение врач предложила заменить обычные чай и кофе на травяные чаи, в которых содержится множество полезных для организма веществ.

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Ранее терапевт, генетик Наталья Артемьева перечислила провоцирующие всплеск заболеваемости гриппом и простудой факторы. По ее словам, зимой люди чаще болеют, так как в закрытых помещениях создается благоприятная среда для размножения вирусов.

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      Екатерина Улитина
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