Катя Лель рассказала о доходах с песни про «джагу-джагу»

Катя Лель заявила, что доход с песни «Мой мармеладный» получает Максим Фадеев

Певица Катя Лель рассказала о доходах с песни «Мой мармеладный», которая обрела внезапную мировую популярность. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам артистки, доходы от прослушиваний трека получает автор композиции, музыкальный продюсер Максим Фадеев. «Это Макс Фадеев, я не знаю», — заявила она, подчеркнув, что для нее главным является народная любовь и признание поклонников.

Ранее Фадеев объяснил внезапную мировую популярность трека про «джагу-джагу». «Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни "Мой мармеладный" спустя 20 лет с момента ее релиза», — написал Фадеев.

Песня Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи со всего мира одеваются в меховые шапки и шубы и танцуют под хит, пытаясь попасть в текст.