Маркл вышла в свет с подарком от короля Карла III на фоне слухов о его расизме

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл вышла в свет с подарком от короля Великобритании Карла III на фоне слухов о его расизме. Соответствующую информацию публикует Page Six.

42-летняя герцогиня Сассекская попала в объектив папарацци в Санта-Барбаре в спортивном костюме и кроссовках бренда New Balance. При этом на руке знаменитости журналисты заметили браслет с бриллиантами из ассортимента ювелирного дома Bentley & Skinner, который Карл III подарил ей перед свадьбой в 2018 году.

По мнению авторов материала, таким образом супруга принца Гарри поддержала своего свекра, которого прозвали «тайным расистом» в СМИ. Известно, что в нидерландском издании новой книги журналиста Омида Скоби Endgame утверждается, что король Карл III и Кейт Миддлтон якобы допускали расистские высказывания в адрес супруги принца Гарри Меган Маркл.

В ноябре Меган Маркл пришла на концерт певицы Кэти Перри, который состоялся в Лас-Вегасе, в роскошных вещах за сотни тысяч рублей. Супруга принца Гарри была замечена в черном блестящем мини-платье люксового бренда Valentino, стоимость которого составляет 5,5 тысячи фунтов стерлингов (около 630 тысяч рублей по нынешнему курсу).