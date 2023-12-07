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21:00, 7 декабря 2023Силовые структуры

Мать одной из учениц опровергла основную версию стрельбы в брянской гимназии

Мать погибшей при стрельбе в брянской школе опровергла ее конфликт со стрелявшей
СюжетСтрельба в Брянске

Фото: СК РФ / РИА Новости

Мать девочки, не выжившей во время стрельбы в брянской гимназии, опровергла ее конфликт со стрелявшей одноклассницей. Ее слова приводит Telegram-канал Shot.

По словам женщины, девочки хорошо общались и ходили друг к другу на дни рождения. Она также исключила версию о том, что школьницы были влюблены в одного одноклассника.

Женщина рассказала, что восьмиклассница стреляла по детям хаотично. Родители устроившей стрельбу девочки пока не связывались с семьей пострадавших, отметила она.

Ранее сообщалось, что главной целью устроившей стрельбу в Брянске восьмиклассницы была ее 13-летняя одноклассница.

Восьмиклассница открыла стрельбу на уроке биологии в Брянске в четверг, 7 декабря.

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      Варвара Митина
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