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15:53, 7 декабря 2023Среда обитания

Стоимость «вторички» на окраине Москвы оценили

Жилье на вторичном рынке на окраине Москвы обойдется в 12,6 млн рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В среднем квартира на вторичном рынке в окраинных районах Москвы обойдется в 12,6 миллиона рублей. О стоимости недвижимости вдали от центра столицы пишет РБК со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости».

Дешевле всего «вторичка» оказалась в восточной и южной частях города. В Косино-Ухтомском районе и Ясенево за такое жилье можно отдать 9,4 миллиона рублей. В Восточном Бирюлево и районе Выхино-Жулебино ценник на квартиры составляет около 10,5 миллиона рублей, а в Гольяново — 10,6 миллиона.

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По результатам исследования, самое дорогостоящее вторичное жилье на окраине Москвы находится в западных районах города. Среди них — Можайский район (15,9 миллиона рублей), Новокосино (15,5 миллиона рублей.). Затем следуют Кунцево, где такие квартиры можно купить за 15 миллионов рублей и Северное Бутово. Средняя цена местных «вторичек» составляет 14,9 миллиона рублей.

Ранее москвичам назвали столичные районы с подешевевшим жильем. В октябре 2023 года «вторички» сильнее всего подешевели в Бабушкинском районе Москвы — в среднем на 29 процентов по сравнению с тем же месяцем годом ранее, до 191 тысячи рублей за один квадратный метр.

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      Виктория Клабукова
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