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14:57, 7 декабря 2023Бывший СССР

На Украине попытались понять причины игнорирования повесток в военкомат

В военкомате Винницы выразили недоумение из-за игнорирования повесток

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Сотрудница военного комиссариата Винницы Оксана Янчак выразила недоумение из-за игнорирования украинцами повесток. Видео опубликовано в Telegram-канале «Политика Страны».

Янчак заявила, что пытается понять причины, почему граждане после получения повестки не приходят в территориальные центры комплектования (ТЦК). По ее словам, это главная проблема украинских военкоматов на сегодняшний день.

«Почему нам сделали такой имидж, что ты прибываешь в ТЦК и тебя через 2 часа уже отправляют на передовую. Это все фейк, это неправда», — сказала сотрудница военкомата.

В ответ ей привели историю водителя, который повез детей-спортсменов из Винницы на соревнования в Закарпатье и был пойман сотрудниками местного ТЦК. Янчак ответила, что мужчине нужно было соблюдать порядок воинского учета, иначе его бы не задержал закарпатский военкомат.

Ранее бывший представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский сообщил, что повестки в стране планируют вручать по электронной почте и заказным письмом. Согласно предложению, уведомление о поступлении заказного письма будет приходить в почтовый ящик.

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      Юрий Леонов
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