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11:35, 7 декабря 2023Экономика

В России выросло число попыток незаконно вывезти наличные

ФТС: в 2023 году россияне попытались незаконно вывезти валюту на 876 млн рублей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

С января по сентябрь 2023 года объем денежных средств, который россияне пытались незаконно вывезти через границу, составил 876 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службе (ФТС) России пишут «Известия».

В этой связи ФТС начала 7,4 тысячи административных дел. Причем на незаконный «экспорт» пришлась большая часть открытых дел — в общей сложности нелегально через границу было перевезено 1,19 миллиарда рублей против 1,02 миллиарда в январе–сентябре прошлого года, вследствие чего заведено 8,6 тысячи административных дел. Речь идет либо о нарушении в заполнении декларации, либо о введенном лимите на вывоз иностранной валюты в размере более 10 тысяч долларов.

Чаще всего россияне вывозили деньги в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан, Израиль, а ввозили — из Турции, Германии, ОАЭ, США и Азербайджана. Основными валютами стали российский рубль, доллары США и евро.

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Люди нарушают закон из-за невозможности переводить деньги через банки и использовать российские карты в ряде стран, объяснили в ФТС. Впрочем, люди понимают, что нарушают закон, но ими движет желание сэкономить на банковских комиссиях, считают опрошенные изданием эксперты.

В третьем квартале текущего года чистый отток капитала из России составил 18 миллиардов долларов — по сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос в два раза. В НИУ ВШЭ отмечали, что это стало главной причиной ослабления рубля в июле-сентябре 2023 года.

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      Мария Грушко
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