Названо количество ожидающих эвакуацию из Газы человек из российского списка

Представительство РФ: около 100 человек ожидают эвакуацию из сектора Газа

Около 100 человек из российского списка ожидают эвакуацию из сектора Газа. Об этом ТАСС сообщили в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА).

Уточняется, что среди ожидающих эвакуацию граждан России раненых нет.

Ранее представители дипломатического ведомства сообщили, что процесс эвакуации граждан из региона активизировали на фоне начавшихся после недельного перемирия боевых действий со стороны израильской армии и радикальной палестинской группировки ХАМАС. Отмечалось, что эвакуация затронет как россиян, так и «их близких родственников — палестинцев», уточняется в заявлении.