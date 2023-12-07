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22:15, 7 декабря 2023Мир

Названо количество ожидающих эвакуацию из Газы человек из российского списка

Представительство РФ: около 100 человек ожидают эвакуацию из сектора Газа

Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Около 100 человек из российского списка ожидают эвакуацию из сектора Газа. Об этом ТАСС сообщили в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА).

Уточняется, что среди ожидающих эвакуацию граждан России раненых нет.

Ранее представители дипломатического ведомства сообщили, что процесс эвакуации граждан из региона активизировали на фоне начавшихся после недельного перемирия боевых действий со стороны израильской армии и радикальной палестинской группировки ХАМАС. Отмечалось, что эвакуация затронет как россиян, так и «их близких родственников — палестинцев», уточняется в заявлении.

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      Марина Совина
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