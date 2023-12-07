Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:56, 7 декабря 2023Силовые структуры

Названо странное обстоятельство убийства Кивы

«Известия»: в деле об убийстве Кивы вскрылось странное обстоятельство

Кадр: ГСУ СК России по Московской области

В деле об убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье вскрылось странное обстоятельство. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на очевидца инцидента.

Тот рассказал изданию, что коттеджный поселок, на территории которого было совершено преступление, хорошо охранялся и в него практически невозможно проникнуть посторонним людям. Он уточнил, что Кива проживал в гостинице, располагающейся на территории поселка.

Вечером 6 декабря представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил ликвидацию экс-депутата Верховной Рады. «Можем подтвердить, что Кива — все, и такая судьба постигнет и других предателей Украины», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Начштаба СОБР «Рысь» задержали после обнаружения тел с гирями на ногах

      Хабиб Нурмагомедов ответил на сообщения звезды «Слова пацана» спустя семь лет

      Мужчина потратил на эротическую модель 5,5 миллиона рублей и остался ни с чем

      Детский психолог назвала способы поговорить с подростком о сексе

      Названо странное обстоятельство убийства Кивы

      Военный аналитик призвал Россию продолжать наступать на Украине

      Россияне перестали покупать яхты из-за антироссийских санкций

      Названа возможная причина убийства экс-депутата Рады Кивы

      Законопроект о помощи Украине не прошел голосование в Сенате США

      Венесуэла объявила об аннексии региона Гайаны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости