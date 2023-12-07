Названо странное обстоятельство убийства Кивы

«Известия»: в деле об убийстве Кивы вскрылось странное обстоятельство

В деле об убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье вскрылось странное обстоятельство. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на очевидца инцидента.

Тот рассказал изданию, что коттеджный поселок, на территории которого было совершено преступление, хорошо охранялся и в него практически невозможно проникнуть посторонним людям. Он уточнил, что Кива проживал в гостинице, располагающейся на территории поселка.

Вечером 6 декабря представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил ликвидацию экс-депутата Верховной Рады. «Можем подтвердить, что Кива — все, и такая судьба постигнет и других предателей Украины», — заявил он.