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15:41, 7 декабря 2023Бывший СССР

Названы сценарии стратегического перелома ситуации в зоне СВО

Политолог Василий Кашин: Россия должна загнать Украину в стратегический тупик
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия должна загнать Украину в стратегический тупик. Такой сценарий перелома ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) назвал в беседе с «Лентой.ру» политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, для этого России нужно стремиться к тактическому улучшению своего положения на разных участках фронта, подрыву украинского экономического потенциала, нанесению потерь и наращиванию собственного военного производства.

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«При этом нужно избегать рискованных и тяжелых шагов, которые могли бы изменить нынешнюю благоприятную тенденцию», — говорит эксперт.

Василий Кашин считает, что зимой 2023-2024 на фронте кардинальных перемен не произойдет, Россия будет продолжать пытаться постепенно давить на приоритетных для себя направлениях, прежде всего в районе Авдеевки.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Конгрессу США, скорее всего, не удастся согласовать выделение помощи Киеву до конца года, поэтому Вооруженные силы Украины будут ощущать финансовые проблемы. По словам американиста, масштаб выделения помощи Киеву в ближайшие полтора месяца сильно сократится.

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      Алевтина Запольская
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