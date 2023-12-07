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19:37, 7 декабря 2023Наука и техника

Объяснены загадочные глитчи у нейтронных звезд

Physical Review Letters: глитчи нейтронных звезд объяснили квантовыми вихрями

Изображение: Elena Poli / Universität Innsbruck

Ученые Университета Инсбрука объяснили загадочное космическое явление, которое происходит с нейтронными звездами и выражается во внезапном ускорении вращения. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Physical Review Letters, глитчи возникают из-за квантовых явлений в недрах нейтронных звезд.

Предполагается, что глитчи происходят из-за того, что материя, из которой состоят нейтронные звезды, обладает свойством сверхтекучести. В недрах звезды возникает множество крошечных квантовых вихрей, каждый из которых несет свою долю углового момента. Глитч возникает, когда вихри поднимаются в твердую внешнюю кору, увеличивая скорость вращения.

В новом исследовании было подтверждено, что глитчи могут возникать в ультрахолодных сверхтвердых телах, которые служат универсальными аналогами внутренней части нейтронной звезды. Сверхтвердое тело проявляет как сверхтекучие свойства, так и свойства твердого тела. Как показали эксперименты с ультрахолодными диполярными атомами, квантовые вихри поначалу гнездятся внутри сверхтвердого тела, однако затем мигрируют к поверхности.

По словам ученых, результаты научной работы демонстрируют новый подход к изучению поведения нейтронных звезд и открывают новые возможности для квантового моделирования звездных объектов в лабораториях с использованием экспериментальных установок с низкими энергиями.

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      Александр Еникеев
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