В Норвегии подняли вопрос о санкциях против Китая из-за его помощи России

В парламенте Норвегии подняли вопрос о санкциях против Китая из-за помощи России

Член норвежского парламента Гюри Мельбю обратился к главе министерства иностранных дел страны Эспену Барту Эйде с вопросом о том, что делает Осло для предотвращения обхода санкций против России со стороны Китая. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим текстом обращения Мельбю.

В пояснении к парламентскому запросу Мельбю напомнил о намерении ЕС ввести санкции против 13 китайских компаний, в случае если Пекин «не прекратит экспорт многоцелевых технологий и/или материалов в Россию». Подобные действия КНР, по мнению норвежского депутата, представляют собой «неприемлемое уклонение от санкций».

В связи с этим Мельбю спрашивает о планируемых действиях Норвегии в контексте противодействия Китаю. «Какие инициативы предпринимает Норвегия, чтобы предотвратить обход санкций против России со стороны Китая, и готова ли Норвегия ввести санкции в отношении отдельных китайских компаний, если Китай не прекратит экспорт многоцелевых технологий/материалов в Россию?» — поинтересовался он.

Ранее норвежский депутат Расмус Ханссон заявил, что Осло стоит обратить внимание на растущую поддержку России со стороны Китая. Парламентарий напомнил, что, хотя торговля между Россией и Европой существенно сократилась после начала конфликта на Украине, за тот же период резко выросла торговля между Россией и Китаем.

«За первые пять месяцев 2023 года торговля между Россией и Китаем выросла на 41 процент по сравнению с тем же периодом 2022 года. Госдепартамент США считает совершенно очевидным, что Китай выбрал сторону России. (...) Хотя Китай "пытался сохранить видимость нейтралитета (…), он предоставил России дипломатическую поддержку, политическую поддержку, финансовую поддержку, риторическую поддержку (...)", согласно данным США. Британская разведка говорит то же самое», — писал Ханссон.