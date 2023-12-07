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14:48, 7 декабря 2023Россия

Описано поведение восьмиклассницы из Брянска за пару дней до стрельбы

Учительница восьмиклассницы из Брянска: за пару дней до ЧП она вела себя странно

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Восьмиклассница из Брянска, открывшая стрельбу в гимназии № 5, за пару дней до чрезвычайного происшествия вела себя странно. Таким образом ее поведение описала классный руководитель. Женщина рассказала изданию Baza, что девочка была «ни жива ни мертва».

При этом учительница пояснила, что несовершеннолетняя ни с кем из одноклассников в эти дни не конфликтовала.

По словам женщины, восьмиклассница всегда была замкнутой, но хорошо училась. В основном в классе она общалась только с сестрой-близняшкой, никакой агрессии за ней не замечали, пояснила классный руководитель. Прошлой весной девочка поссорилась с одноклассницей, их родителей тогда пригласили в гимназию и конфликт был исчерпан, уверяет брянская учительница.

Учащиеся гимназии придерживаются официально-делового стиля в одежде. Восьмиклассница обычно его соблюдала и приходила в белой блузке и юбке, как и другие ученицы. Но в день трагедии она зашла в здание образовательного учреждения во всем черном. Сегодня девочка даже не позавтракала, рассказала учительница, сославшись на слова матери школьницы.

До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографию с обнаруженными вещами нападавшей гимназистки.

Восьмиклассница открыла стрельбу на уроке биологии в Брянске в четверг, 7 декабря.

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      Анна Щербакова
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