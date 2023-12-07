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14:35, 7 декабря 2023Экономика

В «АвтоВАЗе» заявили о возможном дисбалансе в продажах

Соколов: «АвтоВАЗ» в 2023 году планирует продать до 350 тысяч Lada

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В 2023 году «АвтоВАЗ» планирует продать до 350 тысяч автомобилей Lada. Об этом в кулуарах форума «Россия зовет» заявил президент компании Максим Соколов, его слова приводит «Интерфакс».

По словам руководителя предприятия, «АвтоВАЗ» под конец года начнет накапливать автомобили на складах, из-за чего возможен дисбаланс между продажами, на которые выйдет рынок, и реализацией. Итоговый объем продаж в 350 тысяч машин — «выдающийся» по итогам года показатель как для самого производителя, так и «для нашей дилерской семьи», пояснил он.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» начал переговоры о выходе на рынок Ирана. Производитель привез на выставку Eurasia Expo 2023 в Тегеране Lada Vesta в различных модификациях, Lada Granta и Niva Travel. По словам начальника отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках «АвтоВАЗа» Андрея Владимирцева, эти модели в скором времени появятся на рынке Ирана — их дистрибьютором станет компания Nika Motor, она же займется вопросами техобслуживания и ремонта Lada.

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По словам источников, стратегия российского автозавода может предполагать как вариант со сборкой, так и без нее. Главной проблемой для поставки машин являются отличные от российских требования к транспортным средствам.

В ноябре 2023-го продажи «АвтоВАЗа» снизились до 36 тысяч автомобилей (минус 11,9 процента по сравнению с октябрем). Это первое падение за полгода, до этого объемы реализации только росли. За счет низкой производственной базой прошлого года в годовом выражении продажи компании выросли на 65,9 процента.

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      Вячеслав Агапов
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