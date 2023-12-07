Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:32, 7 декабря 2023Забота о себе

Популярный актер раскрыл подробности скрываемой от публики болезни

Актер Джейми Фокс рассказал, что не мог ходить после болезни

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Популярный американский актер Джейми Фокс рассказал о заболевании, из-за которого был вынужден прервать съемки в комедийном боевике «Снова в действии». Подробности болезни, которые он ранее скрывал от публики, Фокс раскрыл на мероприятии Ассоциации «Выбора Критиков» в Лос-Анджелесе, где получил премию «Авангард» за роль в фильме «Похороны». Об этом сообщает People.

Выступая на церемонии, Фокс рассказал, что полгода назад не мог представить, что вновь окажется на сцене. «Я бы не пожелал злейшему врагу того, через что мне пришлось пройти, потому что это тяжело, когда почти... когда все почти закончилось, когда ты видишь туннель», — поделился воспоминаниями Фокс.

Артист добавил, что во время болезни не мог ходить. Также он поблагодарил членов семьи за то, что они помогли скрывать от публики подробности его состояния здоровья. Свой диагноз актер не назвал.

Материалы по теме:
Брендану Фрейзеру — 53. Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
Брендану Фрейзеру — 53.Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
4 декабря 2022
Райану Рейнолдсу — 46. Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
Райану Рейнолдсу — 46.Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
22 октября 2022
Брюс Уиллис неизлечимо болен. Что происходит с «крепким орешком» и почему его проблемы проигнорировал весь Голливуд?
Брюс Уиллис неизлечимо болен.Что происходит с «крепким орешком» и почему его проблемы проигнорировал весь Голливуд?
12 марта 2023

Джейми Фокса срочно увезли в больницу со съемочной площадки комедийного боевика «Снова в действии» в апреле 2023 года. Причина госпитализации не уточнялась.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Российская восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу. Что известно о трагедии?

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      ФСБ задержала россиянина за призывы к расправе над русскими

      Учащаяся гимназии в Брянске отрицает травлю устроившей стрельбу школьницы

      Матвиенко прокомментировала убийство бывшего депутата Рады

      В российском регионе детсадовец попал в больницу из-за незакрепленного шкафа

      В России представили свою версию «шокирующих прогнозов» на 2024 год

      Ермак понадеялся на скорое обсуждение гарантий безопасности для Украины

      Сопровождавшие Путина в ОАЭ летчики продемонстрировали мастерство в Абу-Даби

      Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости