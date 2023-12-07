Популярный актер раскрыл подробности скрываемой от публики болезни

Актер Джейми Фокс рассказал, что не мог ходить после болезни

Популярный американский актер Джейми Фокс рассказал о заболевании, из-за которого был вынужден прервать съемки в комедийном боевике «Снова в действии». Подробности болезни, которые он ранее скрывал от публики, Фокс раскрыл на мероприятии Ассоциации «Выбора Критиков» в Лос-Анджелесе, где получил премию «Авангард» за роль в фильме «Похороны». Об этом сообщает People.

Выступая на церемонии, Фокс рассказал, что полгода назад не мог представить, что вновь окажется на сцене. «Я бы не пожелал злейшему врагу того, через что мне пришлось пройти, потому что это тяжело, когда почти... когда все почти закончилось, когда ты видишь туннель», — поделился воспоминаниями Фокс.

Артист добавил, что во время болезни не мог ходить. Также он поблагодарил членов семьи за то, что они помогли скрывать от публики подробности его состояния здоровья. Свой диагноз актер не назвал.

Джейми Фокса срочно увезли в больницу со съемочной площадки комедийного боевика «Снова в действии» в апреле 2023 года. Причина госпитализации не уточнялась.