Пострадавших при стрельбе в Брянске гимназистов эвакуируют в Москву

«Известия»: пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска эвакуируют в Москву

Двоих пострадавших при стрельбе в гимназии №5 в Брянске планируют эвакуировать вертолетом в Москву. Об этом рассказал источник «Известий».

Как выяснило издание, силы Федерального центра медицины катастроф доставят одного раненого подростка в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени Приорова, а другого, также находящегося в тяжелом состоянии, — в Российскую детскую клиническую больницу имени Пирогова.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла на личный контроль ситуацию с пострадавшими и пообещала оказать необходимую помощь их семьям.

До этого сообщалось, что устроившая стрельбу в Брянске восьмиклассница перед уходом на уроки попросила мать «не выть».

Утром 7 декабря девочка принесла в гимназию отцовский дробовик и нож. Она успела ранить несколько человек, после чего направила оружие на себя.

По предварительной версии, на отчаянный шаг россиянка решилась из-за травли со стороны одноклассников.